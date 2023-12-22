В Госдуме вступились за батлы после ареста рэпера Закирова Депутат Госдумы Милонов призвал не судить рэп-культуру по одному Закирову

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Батлы и рэп-культура не должны нести урон из-за неприемлемых действий отдельных людей, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. Свое мнение парламентарий выразил изданию URA.RU на фоне уголовного дела Ислама Закирова, заявившего о желании избить беременную женщину русской национальности.

Я не считаю, что необходимо закрывать рэп-батлы. Я небольшой поклонник, но думаю, что это не самое плохое увлечение. Поэтому я очень бы не хотел, чтобы это влияло на рэп-культуру, — сказал Милонов.

Депутат отметил, что в каждой группе есть индивиды, действия которых портят отношение окружающих ко всем остальным. Милонов подчеркнул, что, если один рэпер ведет себя неподобающим образом, это не значит, что все остальные такие же.

На тусовке у [блогера и телеведущей Анастасии] Ивлеевой рэпер в одном носке ходил. Это не значит, что все так делают. Ни Баста, ни Рома Жиган так не ходят. Они нормальные люди, — резюмировал депутат.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы арестовал Закирова после его высказывания на рэп-батле. Мужчина заявил, что желает избить беременную русскую женщину. В ходе обыска у него был изъят мобильный телефон с видеозаписью, которая послужила основанием для уголовного дела.