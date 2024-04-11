В Госдуму внесли антирусофобский законопроект Миронов: в ГД внесли поправки в УК, которыми вводится новая статья «Русофобия»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

Фракция «Справедливая Россия — За правду» 11 апреля внесла в Госдуму поправки в КоАП и УК РФ, которыми вводится новая статья «Русофобия», заявил лидер фракции Сергей Миронов. В качестве наказания за русофобию предусмотрены административные штрафы от 30 тысяч до миллиона рублей, а в рамках статьи УК — лишение свободы на срок от 2 до 15 лет, передает корреспондент NEWS.ru.

Фракция «Справедливая Россия — За правду» <...> внесла в Госдуму поправки, которыми и в КоАП, и в Уголовный кодекс вводится новая статья «Русофобия». Сюда относятся и притеснения наших граждан за рубежом, и возмутительные публичные заявления лидеров Запада против нашей страны, и все попытки подорвать единство и идентичность нашего народа, — сказал политик.

Ранее Миронов объяснил, что организация «Мы есть русские» будет открыта к сотрудничеству как с органами власти, так и с гражданскими активистами и со всеми «здоровыми» общественными, политическими силами. По его словам, организация будет играть заметную роль в информационном противодействии русофобской пропаганде.

Политик ранее сообщал, что начало этой организации было положено еще после воссоединения Крыма с Россией. По словам политика, из-за этого коллективный Запад начал методично вычеркивать РФ из истории, уничтожать культуру, в связи с чем главной целью организации станет борьба с русофобией.