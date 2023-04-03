В Госдуме вернулись к вопросу о полном запрете вейпов Депутат ГД Тимофеева выступила за полный запрет вейпов в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России необходимо ввести полный запрет на продажу вейпов, заявила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева. Такую поправку депутат планирует предложить ко второму чтению законопроекта о регулировании табачного рынка, сообщает «Парламентская газета». По словам Тимофеевой, электронные средства для курения стали проблемой для всех школ России.

Мы будем настаивать, чтобы ко второму чтению проекта о регулировании табачной продукции был введен полный запрет на вейпы. <...> В какой бы школе ни была, все учителя категорически против вейпов. Это реальный бич. Их находят в туалетах, раздевалках. Практически каждый школьник пробовал, потому что это сейчас модно, — пояснила парламентарий.

Депутат отметила, что кроме никотиносодержащих вейпов, которые запрещены к продаже подросткам, существуют и безникотиновые, которые не менее вредны и продажа которых не регулируется. Парламентарий уточнила, что с такой модой необходимо бороться.

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова считает, что при введении полного запрета электронные девайсы продолжат ввозить нелегально. Она отметила, что необходимо активно бороться с контрафактом, так как много электронных систем доставки никотина ввозятся через страны ЕАЭС без соответствующей документации.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее заявил, что в правительстве изучат предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина о запрете электронных сигарет. Министр здравоохранения Михаил Мурашко одобрительно прокомментировал инициативу, заявив, что его ведомство поддерживает предложение Володина.