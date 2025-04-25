В Госдуме увидели позитивную тенденцию в переговорах Уиткоффа и Путина Депутат Водолацкий: Путину и Уиткоффу удалось найти точки соприкосновения

Фото: Кристина Кормилицына/МИА «Россия сегодня»/kremlin.ru

Владимир Путин и Стив Уиткофф

У российской и американской сторон есть понимание и пути решения украинского конфликта, заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий корреспонденту NEWS.ru. По его мнению, такой вывод можно сделать из продолжительности встреч президента РФ Владимира Путина с переговорщиками из США.

Переговоры президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и посланника Трампа Стива Уиткоффа по сравнению с прошлой встречей прошли намного быстрее. Всего лишь три с небольшим часа. А это значит, что по многим вопросам есть понимание, есть пути решения, в том числе и украинского конфликта, и многих других вопросов, которые сегодня обсуждают две великие державы, — заявил депутат.

По словам Водолацкого, «для всех» очень важно иметь понимание, как будет урегулирован украинский конфликт. Он подчеркнул, что нужно решить, как именно поступать со сторонниками неонацистских взглядов на Украине. Депутат отметил, что «раковую опухоль нацизма» необходимо вырезать.

Ранее Водолацкий заявил, что командование ВСУ отдает приказы спасать в первую очередь раненых наемников даже ценой жизни собственных бойцов. По мнению депутата, Киев таким образом пытается избежать дипломатических осложнений.