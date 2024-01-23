В Госдуме увидели нарушение Конституции в идее «деприватизации» жилья Депутат Нилов осудил идею «деприватизировать» квартиры у «нищих собственников»

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Идея «деприватизировать» квартиры у «нищих собственников» является антиконституционной, заявил «Подъему» депутат Госдумы Ярослав Нилов. Таким образом он прокомментировал предложение главы комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрея Широкова передавать квартиры «нищих собственников» в муниципальную собственность.

Накануне Широков заявил, что приватизация была «одной из самых больших ошибок 90-х» и породила огромный класс нищих собственников, не умеющих, а часто и не желающих управлять своим домом«. По его мнению, квартиры таких граждан нужно передавать в муниципальную собственность, одновременно увеличив «копеечный» средний платёж за содержание общедолевого имущества минимум в четыре раза.

Частная собственность и право на частную собственность охраняется и гарантируется Конституцией. Конечно, говорить про какое-то «отбирать, забирать, передавать» — это звучит как минимум некорректно, — подчеркнул Нилов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, выступая на Восточном экономическом форуме, что деприватизации в России не будет. Глава государства подчеркнул, что в настоящее время прокуратура активно работает с различными направлениями и компаниями, однако это никак не связано с деприватизацией. Возврат части активов государству также не связан с данным явлением, заверил президент.