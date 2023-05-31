В Госдуме предложили изымать дроны за их запуск в запрещенных местах Депутат Колунов предложил конфисковывать дроны у россиян, ранее оштрафованных за их запуск

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У россиян, ранее оштрафованных за запуск беспилотников в запрещенных для этого местах, эти летательные аппараты должны быть конфискованы, заявил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» депутат Госдумы Сергей Колунов. По его словам, тотальное изъятие БПЛА у всех граждан — мера избыточная, однако над конфискацией дронов у ранее проштрафившихся можно подумать.

Если человек соблюдает все требования, а именно не запускает дроны, зачем их отбирать? Но конфискация БПЛА в случае, если человек был пойман за его запуском и нарушил установленные запреты, может быть введена. Нужно над этим подумать, — отметил депутат.

Издание напоминает, что запуск беспилотников без специального разрешения запрещен, в частности, в Москве и Подмосковье. В столице за нарушение запрета предусмотрен штраф в размере от 30 до 500 тысяч рублей. Колунов подчеркнул, что ограничение — мера временная и продиктованная соображениями безопасности. При этом использование БПЛА необходимо, например, в работе спецслужб или геодезистов. Для этого они оформляют соответствующую регистрацию дронов и разрешения на их запуск.

В ночь на 30 мая на Москву и Подмосковье был произведен налет украинских дронов. По данным Минобороны РФ, атака была отбита: 5 беспилотников сбили системы ПВО, еще 3 — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.