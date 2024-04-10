В Госдуме успокоили россиян после снятия санкций с Фридмана Депутат Кирьянов: процесс снятия европейских санкций с Фридмана еще не закончен

Процесс снятия европейских санкций с основателя «Альфа-Групп» Михаила Фридмана еще не закончен, и в РФ будут внимательно следить за его завершением, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Государственной думы Артем Кирьянов. По его словам, если решение в отношении предпринимателя так и останется положительным, то это станет важным прецедентом. С другой стороны, как отметил Кирьянов, бороться с незаконными санкциями необходимо всеми законными способами.

Насколько я понимаю, речь идет о решении одного из судов первой инстанции. Там говорится, что санкции были применены без достаточных оснований. Думаю, что мы будем еще наблюдать за развитием ситуации. ЕС может никак не отреагировать на решение суда. С одной стороны, процесс еще не закончен, и мы будем внимательно следить за его завершением. Если это решение так и останется положительным в отношении российских предпринимателей, то это будет определенный прецедент, — сказал депутат.

Ранее Фридман заявил, что удовлетворен решением Европейского суда общей юрисдикции о снятии с него санкций. Ограничения против российского предпринимателя были введены после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В ЕС утверждали, что Фридману «удалось наладить прочные связи» с администрацией президента РФ Владимира Путина.