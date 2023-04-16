В Госдуме усомнились в возможности США обуздать коррупцию на Украине Депутат ГД Шеремет: США не удастся взять под контроль коррупцию на Украине

Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Киев, Украина

Власти США заблуждаются, надеясь обуздать коррупцию на Украине, заявил URA.RU член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет. По его мнению, украинские чиновники продолжат разворовывать средства из западной помощи до тех пор, пока у них будет такая возможность.

Американцы очень заблуждаются, думая, что они могут контролировать ту беснующуюся клику коррупционеров и нацистских мошенников, которую они привели к власти на Украине. Они будут пользовать Америку по полной, а взамен отдавать лишь жизни чужих, ничего не значащих для них детей, — сказал парламентарий.

Он добавил, что эта «финансовая кровавая карусель» будет продолжаться до последнего украинца.

Ранее американский журналист-расследователь Сеймур Херш сообщил, что спецслужбы оценивают коррупционную составляющую в деятельности киевского режима во многие сотни миллионов долларов, которые по факту «обналичиваются» из масштабной финансовой помощи США. По его данным, соратники Зеленского используют любые возможности для собственного обогащения и только на поставках дизельного топлива они присвоили $400 млн.