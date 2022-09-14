В Госдуме усомнились, что повышение срока за госизмену будет эффективно Депутат Старшинов усомнился в эффективности ужесточения наказания за госизмену

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Необходимо проанализировать, действительно ли ужесточение наказания за госизмену снизит число нарушителей, прежде чем вводить за него пожизненное заключение, заявил в интервью Lenta.ru первый заместитель главы комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Старшинов. Депутат сомневается в эффективности этой меры.

Будет ли это действенной мерой? Для меня этот вопрос открытый. <...> Необходимо изучить его всестороннее и понять, будет ли ужесточение наказания наиболее эффективной мерой противодействия или, может, существуют какие-то другие варианты, — убежден парламентарий.

Заместитель главы комитета Думы по безопасности Андрей Луговой ранее рассказал, что в ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект об ужесточении наказания за государственную измену. Ранее парламентарий призывал ужесточить наказание в плоть до пожизненного заключения без права апелляции в связи со сложившейся ситуацией.

Также Луговой призывал лишать за измену государству гражданства. Он добавил, что в настоящее время конституция государства не предусматривает возможности лишения гражданства и он высказывает по данному вопросу сугубо личную позицию. Что касается ужесточения уголовного наказания, то оно, по мнению Лугового, необходимо, так как последние 10 лет Россия «живет в недружественном окружении», а иностранные спецслужбы, по его мнению, ведут на территории РФ «активную работу».