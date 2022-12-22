В Госдуме упрекнули Рогозина и премьер-министра ДНР в потере бдительности Депутат Лебедев упрекнул Рогозина и премьера ДНР Хоценко в потере бдительности из-за обстрелов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по обороне Евгений Лебедев упрекнул экс-главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и премьера ДНР Виталия Хоценко в потере бдительности из-за обстрелов в Донецке. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он отметил, что «на войне как на войне», а потому нужно быть мудрее и всегда на чеку.

Это произошло не в центре принятия решений, а в гостинице. И там, как я понимаю, был фуршет по поводу дня рождения Дмитрия Олеговича. Надо самим быть уже мудрее. На войне как на войне. А мы думаем, что если с передовой отъехали, то можно уже спокойно жить, — сказал Лебедев.

По мнению депутата, украинские военные заранее знали о местонахождении Рогозина и Хоценко, а потому удар по гостинице был неслучайным.

Гостиницу на окраине Донецка, где в последние дни проживала группа военных советников во главе с экс-главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, ВСУ обстреляли в ночь на 22 декабря. Предполагается, что удар был целенаправленным и нанесен с применением 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки CAESAR французского производства.

Рогозин госпитализирован с ранением в спину. Он рассказал, что в него попал осколок, который прошел в опасной близости от позвоночника. По словам экс-главы Роскосмоса, угрозы для его жизни нет.