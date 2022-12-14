В Госдуме уличили Европу в подготовке к полномасштабной войне Депутат ГД Гурулев: Европа готовится к полномасштабной войне

Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press

Европа готовится к полномасштабной войне на континенте, считает депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев. В своем Telegram-канале он выразил мнение, что «не за горами тот день», когда о готовности сразиться заявят Германия, Франция, Италия, Испания и Португалия.

Я вас уверяю, что Европа сегодня готовится к полномасштабной войне на континенте. Не за горами тот день, когда о готовности воевать заявят не только немцы, но и итальянцы, французы, испанцы с португальцами. Страны НАТО — инструмент Соединенных Штатов для продвижения собственных интересов. Надо к этому всему быть готовыми, — написал Гурулев.

Парламентарий полагает, что США в случае необходимости поставят оружие Германии и Франции, промышленность которых не может выпускать его в достаточном количестве. Это возможно, поскольку для Вашингтона это «крайне прибыльный бизнес»: он проводит деиндустриализацию вооружения в Европе, заменяя своим, и вытягивает деньги. По мнению депутата, после Украины «очередь дойдет до Прибалтики», однако об этом «никто вслух не говорит».

Ранее обозреватель РИА Новости Елена Караева написала, что Евросоюз готовится к войне с Россией. По ее мнению, сейчас прямое военное столкновение Берлина и Парижа с Москвой не геополитическая гипотеза, а реальность из-за изменения риторики ФРГ и Франции.