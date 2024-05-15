В Госдуме удивлены реакцией стран Запада на теракты против РФ Депутат ГД Красов: четыре страны Запада не ответили на обращение из-за терактов

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Органы юстиции четырех иностранных государств — США, ФРГ, Франции и Кипра пока не ответили на обращение депутатов и политиков о необходимости расследования терактов против России, сообщил депутат Госдумы РФ Андрей Красов. По его словам, которые приводит ТАСС, речь, в частности идет о подрыве «Северных потоков», убийствах политолога Дарьи Дугиной, военкора Владлена Татарского и покушении на писателя Захара Прилепина.

Мы отправили свое заявление в правоохранительные органы пяти государств: Генеральную прокуратуру и Следственный комитет Российской Федерации, а также в органы юстиции четырех иностранных государств — США, ФРГ, Франции и Кипра. Если наши правоохранительные органы уже приступили к работе и у нас есть контакт, то из четырех органов юстиции иностранных государств за 1,5 месяца мы никаких ответов не получили, — сказал Красов.

Ранее сообщалось, что во время заседания Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя Китая при организации Гэн Шуан призвал начать международное расследование по делу о диверсиях на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Он также призвал страны активно взаимодействовать с Россией в совместном расследовании, чтобы установить истину.

Отказалась от предложения Китая и Германия. Там заявили, что ФРГ уже расследует диверсии. Между тем депутат бундестага и член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре считает, что правительство страны замалчивает информацию и препятствует расследованию. По его словам, у него нет сомнений в том, что главными подозреваемыми в этом деле являются США.