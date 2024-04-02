В Госдуме требуют ввести налог на роскошь Глава СРЗП Миронов предложил ввести налог до 4% на объекты роскоши

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

В России необходимо ввести специальный налог на роскошь, заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов на пресс-подходе в Госдуме. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, фракция внесла соответствующий законопроект на рассмотрение в нижнюю палату парламента. По задумке депутатов, процентная ставка для владельцев дорогостоящей недвижимости, яхт, самолетов, вертолетов и автомобилей будет составлять до 4% от их стоимости.

Миронов объяснил, что в России сохраняется высокий уровень социального неравенства. По его словам, более трети граждан страны получают зарплату в размере 25 тысяч рублей, при этом порядка 20 млн человек живут в состоянии глубокой нищеты.

Парламентарий подчеркнул, что положение россиян с каждым годом ухудшается из-за роста цен на продукты питания и товары первой необходимости. По мнению депутата, вопрос перераспределения прибыли поможет решить введение налога на роскошь. Эти средства могут стать основой для реализации социальных программ поддержки людей с низким уровнем дохода, выразил уверенность он.

Убежден, что введение налога на роскошь позволит заложить основу для справедливого перераспределения средств в России. Это снизит уровень социального расслоения в обществе, которое, как известно, приводит к серьезным социальным конфликтам. Полученные миллиарды станут источником решения многочисленных социальных проблем незащищенных групп населения, причем отмечу, что в сравнении с другими странами, мы предлагаем не самый жесткий вариант, — констатировал Миронов.

Миронов напомнил, что введение налога на роскошь предусмотрено Программой партии «Справедливая Россия — За правду». Он подчеркнул, что фракция продвигает эту инициативу с момента своего образования в 2006 году. Депутат отметил, что это позволит государству простимулировать спрос на товары первой необходимости и положительно скажется на уровне отечественного производства.

В итоге выиграют все: люди с низкими доходами, российская промышленность, через некоторое время — российский бюджет, и это означает, что налог на сверхдоходы может стать эффективным инструментом развития всей страны, — заключил Миронов.

Согласно предложенной инициативе, ставка налога для объектов недвижимости от 1 до 2 млрд рублей составит 0,3%, от 2 до 3 млрд — 0,6%, от 3 до 5 млрд 0,9%, от 5 млрд — 1,2%. Ставки налога для владельцев автомобилей от 20 млн рублей составит 1%, от 30 млн до 50 млн рублей — 2%, от 50 млн до 100 млн рублей — 3%, свыше 100 млн рублй — 4%. Тем временем ставки налога для владельцев транспортных средств, морских, речных и воздушных судов от 50 млн до 70 млн рублей составит 1%, от 70 млн до 100 млн рублей — 2%, от 100 млн до 300 млн рублей — 3%, свыше 300 млн рублей — 4%.

Недвижимость физлиц, которая находилась на праве собственности, безвозмездного срочного пользования, или была передана по безвозмездному договору аренды до 1991 года, не будет облагаться налогом, если ее стоимость не превышает 1 млрд рублей. В случае, если превышает, то ставка налога составит 0,3%.

Ранее стало известно, что на рассмотрение Госдумы внесен законопроект, запрещающий иностранным агентам участвовать в российских выборах любого уровня. Инициатива принадлежит лидеру партии «Справедливая Россия – За правду» Сергею Миронову и первому замруководителя фракции Дмитрию Гусеву.