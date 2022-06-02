В Госдуме связали оспу обезьян с биолабораториями США Вице-спикер ГД Яровая призвала изучить связь оспы обезьян с работой биолабораторий США

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Появление в мире оспы обезьян на фоне поступающей информации о работе биолабораторий США вызывает много вопросов, заявила вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая, которую цитирует ТАСС. Она призвала специалистов детально проанализировать сложившуюся ситуацию.

Одномоментность появления оспы обезьян в разных точках мира на фоне информации о деятельности американских биолабораторий вызывает много вопросов, необходим анализ ситуации, ее объективная оценка специалистами, — сказала Яровая

Она также напомнила о появлении в разных точках планеты нового детского гепатита, который «имеет серьезные последствия, вплоть до пересадки печени».

Ранее начальник войск РХБЗ Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов сообщил, что оспа обезьян пришла из Нигерии, в которой работает не менее четырех биолабораторий США. Он призвал Всемирную организацию здравоохранения проверить их работу.