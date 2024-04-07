В Госдуме сравнили Украину с псом на поводке Депутат Белик: власти Украины ничего не решают, она сродни псу на поводке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украина в современных реалиях сродни псу на поводке, ее власти ничего не решают в вопросе мирного урегулирования с Россией, заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Он считает, что политические игры на Украине ценятся гораздо выше реальных дел, передает РИА Новости.

И в России, и в западных странах прекрасно понимают, что сегодняшняя Украина – это пес на паводке: прикажут – залает, прикажут – закроет рот, прикажут – побежит лизать сапоги, — сказал парламентарий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов приглашать в страну боевые части иностранных армий, но поддерживает отправку зарубежных инструкторов. По его мнению, обучать бойцов ВСУ получится гораздо быстрее, чем отправлять бригады иностранцев.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская сторона не получила ни одного конструктивного предложения о переговорах с Украиной после встречи, состоявшейся в турецком Стамбуле в 2022 году. По словам министра, вопрос о возможности нового диалога по украинскому кризису в Турции нужно адресовать не Москве, поскольку она никогда не отказывалась от этого.