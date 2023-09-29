В Госдуме сравнили украинских политиков с героями басни Депутат ГД Ивлев сравнил Подоляка и Верещук с Мартышкой и Ослом из басни Крылова

Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Депутат Госдумы Леонид Ивлев сравнил советника офиса президента Украины Михаила Подоляка и вице-премьера страны Ирину Верещук с героями басни Ивана Крылова «Квартет», сообщает РИА Новости. Ранее Подоляк заявил украинским СМИ, что украинские войска постепенно берут Крым «под ключевой огневой контроль».

Около года назад Подоляк уже обещал весной 2023 года приехать в Ялту и погулять по набережной. Искали его потом там — не нашли. Теперь собрался взять Крым под огневой контроль. Еще одна киевская дама (Верещук. — NEWS.ru) намерена переселить крымчан. В этой связи вспоминается Иван Андреевич Крылов: «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь», — сказал парламентарий.

Он не уточнил, кого из украинских политиков считает Ослом, а кого — Мартышкой. По его словам, это они могут решить сами.

Ранее Ивлев уже комментировал призыв Верещук к «украинцам» по возможности уехать из Крыма на подконтрольные Киеву территории или в третьи страны. Это заявление украинского вице-премьера он назвал проявлением осенней депрессии из-за неудач ВСУ на фронте. Парламентарий напомнил, что захватить Крым Киев готовится с 16 марта 2014 года. Тогда, по его словам, части ВСУ позорно бежали с полуострова, «как Мазепа из-под Полтавы».