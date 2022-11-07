В Госдуме спрогнозировали сдвиги в переговорах России и Украины Депутат Чепа: подвижки в переговорах между Москвой и Киевом произойдут в ближайшие две недели

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Подвижки в вопросе переговоров между Москвой и Киевом будут наблюдаться в течение ближайших двух недель, рассказал в беседе с Lenta.ru замглавы комитета Госдумы России по международным делам Алексей Чепа. По словам парламентария, это связано с предстоящими выборами в Конгресс США и «розыгрышем во внутренней борьбе украинской карты» в противостоянии республиканцев с демократами.

Переговоры возможны, конечно, и мы более наглядно с вами почувствуем это на следующей неделе или даже на этой неделе, — сказал Чепа.

По мнению депутата, начало переговорного процесса и его ход будут зависеть не от президента Украины Владимира Зеленского, а от Соединённых Штатов и Великобритании, потому что именно две эти державы оказывали и продолжают оказывать давление на Киев. От установок украинским властям, выдвигаемых Лондоном и Вашингтоном, во многом, как и раньше, будет зависеть ход переговоров, заключил Чепа.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США пытаются убедить Украину выразить готовность к переговорам с Россией. По информации газеты La Repubblica, Вашингтон и государства — члены НАТО допустили начало переговоров по украинскому конфликту в случае взятия Херсона Вооружёнными силами Украины.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва по-прежнему остаётся открытой для переговоров с Киевом, однако в настоящее время они невозможны из-за отказа Украины.

4 ноября король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа заявил о готовности стать посредником между Россией и Украиной в урегулировании военного конфликта, сообщил представитель посольства арабской страны в Москве. Он подчеркнул, что Манама готова играть любую роль в сфере посредничества между государствами.