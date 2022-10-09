В Госдуме спрогнозировали «небольшие» сроки восстановления Крымского моста

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Крымский мост в Керчи

Восстановление двух обрушившихся пролетов Крымского моста является делом нескольких недель, это небольшие сроки, сказал журналистам «Говорит Москва» член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник. Он отметил, что в рамках работ необходимо провести «железобетонную» экспертизу и «не пропустить ни одного миллиметра». По словам Колесника, все должно быть сделано четко и качественно.

Нужно провести нормальную железобетонную экспертизу, не пропустить ни одного миллиметра, не гнаться за скоростью, не гнаться за докладами, чтобы все было четко и качественно сделано. Само восстановление — два пролета восстановить — это дело нескольких недель, сроки небольшие, — подчеркнул член комитета Госдумы.

Как заметил Колесник, сейчас по уцелевшей части Крымского моста идет реверсивное движение легкового транспорта. Тяжелые автомобили пока не пускают, так как в конструкции переправы могут быть повреждения от взрывной волны. Взрыв, добавил Колесник, мог нанести микроурон, который сразу не обнаружить.

Ранее стало известно, что на Крымском мосту запустили автомобильное движение по двум полосам. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин. Он добавил, что на транспортном объекте налажена работа освещения, а также нанесена новая разметка.

Взрыв на мосту произошел утром 8 октября. По версии следствия, на мосту подорвался грузовик, после чего воспламенились семь цистерн с горючим, которые вез поезд, двигавшийся в направлении Крыма. По имеющимся данным, три человека погибли.