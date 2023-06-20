В Госдуме спрогнозировали, когда закончится контрнаступление ВСУ Картаполов: контрнаступление ВСУ может завершиться через три недели

Фото: МО Украины

Высокие потери ВСУ в ходе контрнаступления дают основания полагать, что оно может завершиться через три недели, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала «Соловьев.Live». По его словам, за прошедшие сутки украинская армия потеряла около 900 человек.

ВСУ убиваются о нашу оборону, убиваются хорошо, успешно. Например, за прошедшие сутки у них порядка 900 человек убитых и раненых, минус 9 танков, 26 бронированных машин. Если все будет продолжаться такими темпами, то через недельки три мы успешно закончим это отражение и перейдем к наступательным действиям, — сказал он.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что ВСУ попытались повторить рецепт ноября прошлого года, но в этот раз у них ничего не вышло. По его словам, ВС России накопили достаточно сил, чтобы при нахождении в обороне удачно перемалывать силы противника, а украинцы несут тяжелейшие потери в живой силе и технике.

Ранее британский обозреватель Миша Гленни сообщил, что Запад обеспокоен отсутствием успехов контрнаступления ВСУ, так как международные партнеры хотят доказательств, что их помощь не потрачена зря. Журналист полагает, что украинским военным не удастся вернуть утраченные территории.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что на ход контрнаступления ВСУ влияют проблемы из-за нехватки живой силы в украинской армии.