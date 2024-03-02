В Госдуме сообщили, считают ли цензурой новый запрет для иноагентов Депутат Горелкин: рекламные ограничения для иноагентов не являются цензурой

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Новый закон, запрещающий рекламироваться у иностранных агентов, не является цензурой, заявил замглавы комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин изданию «Подъем». По его словам, никто не запрещает иноагентам выражать мнение и даже зарабатывать деньги. Цензура же в стране запрещена, напомнил депутат.

Нельзя заниматься антигосударственной пропагандой и в то же время паразитировать на российской экономике, рекламных бюджетах отечественных компаний. Выражать свое мнение и даже зарабатывать на этом деньги иноагентам никто не запрещает, но им придется найти для этого другие источники финансирования, — сказал Горелкин.

Ранее из-за нового закона объявила об остановке проекта журналистка Екатерина Гордеева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Пришлось уволить значительную часть сотрудников журналисту Алексею Пивоварову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Кандидат в президенты России от партии «Новые люди» Владислав Даванков выразил мнение, согласно которому Россия теряет качественные объективные СМИ. По его мнению, закон об иноагентах пора доработать и уточнить как минимум в части критериев иноагентства и возможности снять этот статус. Он также предположил, что сейчас закон используется как средство поражения иноагентов в правах.