В Госдуме сообщили об отсутствии законопроектов об увеличении срока службы Депутат Госдумы Картаполов заявил об отсутствии законопроектов об увеличении срока службы

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В комитете Госдумы по обороне нет законопроектов, касающихся изменения срока военной службы по призыву, заявил ТАСС глава органа Андрей Картаполов. По его словам, этот вопрос требует детального обсуждения и проработки с силовыми министерствами.

В настоящее время никаких законодательных инициатив на эту тему в комитете [Госдумы] по обороне нет. Вопрос об изменении срока военной службы по призыву требует детальной проработки, обсуждения с силовыми министерствами. Необходимо все взвесить перед тем, как принимать определенные решения, — сказал парламентарий.

Ранее об увеличении продолжительности срочной службы высказался депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. По его мнению, качественно подготовить военнослужащих за один год невозможно. Идею депутата поддержал юрист «Комитета солдатских матерей» Александр Латынин. Он отметил, что молодые люди в течение двух лет службы могут проникнуться к ней и остаться в армии на контрактной основе или же, благодаря полученной военно-учетной специальности, трудоустроиться «на гражданке». Минусом реализации инициативы он назвал общественный резонанс, «потому что у нас многие граждане вообще не понимают, что такое военная служба».

В свою очередь глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас раскритиковал эту идею, заявив, что боеспособность армии зависит не от срока службы, а от профессионализма военнослужащих. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что идея увеличить срок прохождения срочной военной службы до двух лет в Кремле не обсуждается.