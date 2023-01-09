В Госдуме сообщили о росте эффективности действий войск России на Украине Депутат Гурулев заявил, что Путин и Суровикин изменили тактику боевых действий на Украине

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Работа самоходной артиллерийской установки 2СЗ «Акация» на Запорожском направлении

Президент России Владимир Путин и генерал армии Сергей Суровикин изменили тактику действий на Украине, заявил в своем Telegram-канале член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв. По мнению парламентария, российские военнослужащие, в том числе разведчасти, стали действовать эффективнее и делать выводы из сложившейся ситуации.

Армия научилась воевать, перешла в другую ситуацию, научилась признавать ошибки, анализировать, делать выводы, — написал Гурулёв.

Он уточнил, что мобилизация привела к созданию новых частей, способных нанести значительный урон противнику. Лучше стала работать и разведка, в том числе благодаря насыщению необходимой техникой. Также активно идет работа по выявлению и ликвидации диверсионно-разведывательных групп.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что приоритетной задачей на 2023 год является продолжение спецоперации до полного выполнения поставленных задач. Также, по его словам, главными задачами в предстоящем году для российских военных будет обеспечение мира и стабильности в Карабахе и Сирии, подготовка и проведение маневров войск «Запад-2023» и увеличение численности контрактников до 521 тысячи человек.