В Госдуме сообщили о 150 гражданах, выступавших за санкции против России Комиссия Госдумы собрала материалы на 150 граждан, выступавших за санкции против России

Фото: ГД РФ

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России собрала данные о 150 гражданах страны, которые призывали к введению санкций против РФ, сообщил глава комиссии, председатель комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. По его словам, которые приводит ТАСС, полученные материалы будут направлены в правоохранительные органы для проверки состава административного или уголовного преступления.

В распоряжении комиссии Госдумы есть материалы в отношении более чем 150 граждан, выступавших с призывами к введению санкций против нашей страны, — отметил Пискарев.

Ранее Горно-Алтайский городской суд вынес постановление о назначении штрафа в размере 300 тысяч рублей ООО «ИД Листок», где издают одноименную газету. Издание оштрафовали за призывы к введению санкций в отношении РФ, признав виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.3.4 КоАП РФ «Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц».

Это не первый штраф подобного рода, который присуждают издательскому дому. 14 апреля аналогичное наказание было назначено за публикацию о действиях российских Вооруженных сил на Украине. Были составлены протоколы в отношении юрлица и директора издания. Юридическому лицу назначен штраф в размере 300 тысяч рублей, директор должен выплатить 100 тысяч рублей.