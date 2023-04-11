В Госдуме рассказали, кого коснутся новые правила вручения повесток Картаполов: новые правила вручения повесток коснутся всех военнообязанных

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Новые правила вручения повесток о необходимости явиться в военкомат для прохождения армейской службы будут касаться не только срочников, заявил журналистам ТАСС глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, речь идет о всех военнообязанных. При этом, заметил Картаполов, новые правила не касаются мобилизованных.

Здесь речь идет о всех военнообязанных, то есть новые правила будут действовать для всех граждан, которые находятся в запасе, — сказал глава комитета.

Мобилизованные уже призваны и проходят службу, напомнил Картаполов. Он заверил, что их нововведения не затронут.

Поправки должны рассмотреть сегодня на заседании Госдумы. Согласно нововведениям, электронные оповещения от военкоматов будут дублировать традиционные бумажные повестки и иметь равную юридическую силу.

Как ранее рассказал Картаполов, в случае успешного принятия поправок о едином реестре военнообязанных гражданам России, уклоняющимся от воинского призыва, могут запретить выезд из страны. По его словам, такие меры последуют, если призывник не явился в военкомат в течение двух недель с момента получения повестки.