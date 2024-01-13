В Госдуме сообщили, когда Украина получит от союзников дальнобойное оружие Картаполов: Украина получит дальнобойное оружие перед мартовскими выборами

Фото: Spc. Trevares Johnson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина получит дальнобойное оружие от союзников в марте 2024 года, перед выборами, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с URA.RU. Депутат также объяснил причины усиления обстрелов со стороны ВСУ по территории России. По его словам, Киеву необходимо «оправдаться» как перед Западом, так и перед населением.

Украине, скорее всего, привезут дальнобойное оружие под выборы. Это произойдет приблизительно в марте 2024 года <...>. Им надо оправдываться перед своими западными покровителями, перед остатками своего населения. Ради этого проводятся вот эти бесцельные, бесполезные и бессистемные удары беспилотниками по нашим разным областям, — заявил Картаполов.

Основной целью атак России по территории Украины при этом является разрушение инфраструктуры снабжения, добавил депутат. По его словам, своими ударами ВС РФ оказывают серьезное воздействие на возможности Киева поддерживать противостояние.

Ранее стало известно, что украинская армия сократила применение артиллерии на 90%. Эксперты связывают подобное развитие событий с серьезным дефицитом боеприпасов у ВСУ.