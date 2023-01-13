В Госдуме сообщили, когда рассмотрят запрет калечащих операций для животных Депутат Госдумы Бурматов: запрет на калечащие животных операции рассмотрят в ближайшее время

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Законопроект о запрете калечащих операций для животных, включая онихэктомию (удаление когтей), рассмотрят в Госдуме в ближайшее время, сообщил первый зампредседателя комитета по экологии Владимир Бурматов. По его словам, которые приводит РИА Новости, подобные операции подпадают под статью «Жестокое обращение с животными».

Кошке срезали коготь — в народе эта операция называется «мягкие лапки». <...> Однозначно это надо запрещать, инициатором [законопроекта] выступила Мосгордума, и я им за это благодарен. <...> В ближайшие недели он будет отправлен на рассылку — вначале для получения отзывов, ну а далее будем рассматривать его по существу, — сказал Бурматов.

Ранее в Госдуму внесли вторую версию законопроекта, запрещающего проведение хирургических операций, меняющих физиологию животных, при отсутствии ветеринарных показаний. Депутаты Мосгордумы, подготовившие поправки к законопроекту, указали, что многие ветклиники проводят калечащие операции как косметические, вводя в заблуждение владельцев животных. Так, у кошек после онихэктомии изменяется нагрузка на лапы и страдает позвоночник, но это происходит в течение нескольких лет, и последствия становятся очевидны не сразу. Первый вариант законопроекта, внесенный в марте 2021 года, получил отрицательный отзыв правительства, в котором говорилось, что некоторые его понятия противоречат ветеринарному законодательству.