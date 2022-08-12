В Госдуме сообщили, когда Instagram разблокируют в России Депутат Горелкин: Instagram может быть разблокирован, если в соцсети извинятся перед россиянами

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Социальная сеть Instagram (деятельность в РФ запрещена) может быть разблокирована в России, но случится это тогда, когда ее официальные представители извинятся перед российскими гражданами, заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин Telegram-каналу «Диалог». Он подчеркнул, что в Instagram должны признать свою вину в призывах к убийствам россиян.

Достаточно официальных извинений. Достаточно признать ошибку. Сказать, что да, мы призывали убивать российских граждан, но мы поняли, что это неправильно. Мы считаем, что мы сильно ошибались, и раскаиваемся в случившемся. Вот этого будет вполне достаточно, чтобы начать движение навстречу друг другу, и тогда наше взаимодействие с регулятором будет конструктивным, — рассказал депутат.

Помимо этого он считает, что социальная сеть должна изменить свою политику и в дальнейшем без разбирательств блокировать любые призывы убивать россиян. Этот шаг также необходим для того, чтобы сервис возобновил работу на территории России.

21 марта Таганский суд Москвы запретил Facebook (деятельность в РФ запрещена) и Instagram. Согласно этому же решению, Мeta (деятельность в РФ запрещена) признана в РФ экстремистской в части размещения, распространения и непринятия мер по блокировке призывов к насилию над россиянами, а также изменению основ конституционного строя.

Поводом для блокировки послужила новая редакционная «политика» в отношении граждан РФ, введённая компанией Meta. С одной стороны, руководство платформы подчеркнуло, что Facebook и Instagram не потерпят русофобии и любой дискриминации россиян. С другой, пользователям соцсетей на Украине было разрешено призывать к насилию в отношении участников спецоперации РФ на Украине. Это было названо «временной мерой», принятой в «чрезвычайных и беспрецедентных обстоятельствах».