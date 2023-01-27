В Госдуме сочли опасным обсуждение изменений Конституции Депутат Госдумы Хамзаев: обсуждение изменений Конституции в текущей ситуации опасно

Фото: Aleksey Ivanov/Global Look Press

В текущей обстановке обсуждения изменений Конституции являются ненужными и даже опасными. Такое мнение высказал РИА Новости депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Султан Хамзаев. По его словам, действующий основной закон способен отразить все угрозы и помочь справиться с вызовами.

Мое видение: Конституция в редакции от 2020 года как никогда способна отразить все внешние угрозы и вызовы. Считаю любые новые поправки в нынешнее время преждевременными, а обсуждение ненужным и даже вредным, — сказал Хамзаев.

Он также добавил, что в текущий период все должны быть объединены идеей строгого соблюдения действующего законодательства. Особенно в тех случаях, когда дело касается сохранения и укрепления семейных ценностей и традиционных устоев, подчеркнул парламентарий.

При этом Хамзаев предложил тем коллегам, у которых «много свободного времени для обмусоливания подобных тем», заняться поддержкой граждан «на новых территориях РФ».

Ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев сообщил о том, что в КПРФ разрабатывают проект новой российской Конституции, в которой предлагают сократить президентский срок полномочий до пяти лет и ограничить его двумя сроками.Также законотворец поделился, что в их документе ограничат в сроках глав поселений и губернаторов, порог явки на выборы поднимут до 2/3, а президенту запретят распускать Думу.

Предыдущие поправки в основной закон РФ были приняты в 2020 году. Они в том числе «обнулили» срок нахождения президента Владимира Путина у власти, как это предложила сделать космонавт и депутат Валентина Терешкова.