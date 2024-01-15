Макрон по этому вопросу наверняка будет советоваться с МОК, но такое решение он действительно может принять. <…> Поэтому исключать этого нельзя. Мы изначально говорили о том, что спортсменам можно пройти все фильтры, отказаться от родины, подписать какие-то бумаги, но в итоге Макрон возьмет и не пустит их, ссылаясь на обращение ряда стран, — сообщила она.