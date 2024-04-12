В Госдуме сделали заявление после взрыва в Москве джипа экс-офицера СБУ Депутат Водолацкий: Украина давно стала участницей международного терроризма

Первый зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий предположил в разговоре с NEWS.ru, что Киев продает полученное от НАТО оружие боевикам на Ближнем Востоке. По его словам, Украину пора признать террористическим государством. Так он отреагировал на взрыв в Москве машины экс-сотрудника Службы безопасности Украины.

Вопрос признания Украины террористическим государством давно назрел. Они не только уничтожают мирных граждан на своей территории и на территории России. Они еще продают международным террористическим организациям, которые базируются на Ближнем Востоке, поставленное НАТО оружие. Украина — не только пособник, но и участник разветвленной террористической системы, — считает Водолацкий.

Telegram-канал «112» ранее сообщил, что владельцем Toyota Land Cruiser Prado, которая взорвалась в московском районе Западное Дегунино, оказался бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. По данным канала, год назад мужчину уже пытались убить.

Как уточняет канал, Прозоров несколько лет назад перебрался в Москву, до этого он проживал в Бердянске Запорожской области. Telegram-канал уточнил, что взрыв произошел сразу после того, как мужчина повернул ключ в замке зажигания.

Также канал информирует, что около года назад, когда Прозоров находился в Бердянске, на него планировалось покушение: тогда оперативники задержали группу диверсантов, также был найден тайник с оружием. По данным СМИ, в нем находилось мощное взрывное устройство в один килограмм в тротиловом эквиваленте, гранаты и боеприпасы для подствольных гранатометов. Как отмечает «112», сам мужчина признавался, что с 2014 года сотрудничал со спецслужбами из России, передавая данные о военных действиях на востоке Украины.

В Сети опубликованы кадры самого взрыва. На видео заметно, что детонация произошла сразу после запуска двигателя — машину подбросило. Судя по короткому ролику, эпицентр взрыва находился под водительским сиденьем.