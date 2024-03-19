В Госдуме считают транспортный налог несправедливым и хотят его отменить В Госдуме предложили отменить транспортный налог с 2025 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Партия «Справедливая Россия — За правду» внесла на рассмотрение в Государственную думу законопроект, предполагающий отмену транспортного налога с 2025 года, сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Отмечается, что главной идеей инициативы стало устранение несправедливости при установлении выплат в зависимости от мощности двигателя, а не от других характеристик.

В результате одинаковую сумму могут платить те, кто проводит за рулем автомобиля по несколько часов ежедневно, и те, кто выезжает на дачу всего несколько раз в год, — говорится в сообщении.

Вместо этого авторы законопроекта предлагают изменить схему выплат — их размер должен зависеть не от самого факта владения имуществом, а от уровня общей интенсивности его использования. Иными словами, чем активней водитель пользуется транспортным средством, тем больше он будет платить. Предполагается, что налог будет взиматься через уплату по акцизам.

Ранее адвокат Леонид Ольшанский критически отнесся к закону о переэкзаменовке водителей, приехавших из других стран, в том числе из СНГ. По его мнению, данная инициатива приведет не к улучшению ситуации на дорогах, а к увеличению поборов с автомобилистов, из которых «выкачивают деньги».