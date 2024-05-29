В Госдуме считают, что у России и «Талибана» есть общие враги Депутат Толмачев: Россия заинтересована в выстраивании диалога с «Талибаном»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские власти заинтересованы в выстраивании отношений с «Талибаном» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), поскольку представители организации являются официальными лицами Афганистана, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, стороны имеют общих врагов и общие цели.

На данный момент именно «Талибан» является организацией, чьи представители — официальные лица Афганистана. Москва заинтересована в выстраивании диалога с Кабулом. У нас есть общие враги и общие цели, — заявил Толмачев.

В первую очередь, продолжил депутат, речь идет об ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Он уверен, что без плотного сотрудничества профильных структур России и Афганистана в данном вопросе не обойтись. При этом Толмачев предположил, что формальности, связанные со статусом «Талибана», будут разрешены на новом витке взаимоотношений.

Афганистан начал новую главу в своей истории, а Россия всегда поддерживала его народ в лучших стремлениях — готова сделать это и сейчас, — заключил депутат.

Ранее аналогичное мнение высказал политолог Алексей Макаркин. Он выразил уверенность, что Россия и «Талибан» смогут сотрудничать в области безопасности.