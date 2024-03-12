В Госдуме решили защитить доброе имя врачей Депутат Башанкаев: врачей нужно защитить от оголтелой публичной критики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуме идет юридическая и законодательная проработка вопроса защиты репутации медицинских работников от оголтелой критики в публичном пространстве, рассказал «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев. По его словам, врачам могут позволить раскрывать информацию о здоровье пациента, если он сам или его родные сделали это публично. В связи с этим обсуждается внесение соответствующих поправок в закон о СМИ.

В случае конфликта одинаково должны быть защищены обе стороны — и врач, и пациент. При публикации недостоверной информации в СМИ и соцсетях врач пока никак не защищен. Журналистам важно помнить, что за каждым словом — живые люди, профессионализм которых заключается и в том, чтобы ответственно и тщательно выбирать тактику лечения, — подчеркнул парламентарий.

Он пояснил, что сегодня пациент может публично пожаловаться на врача или лечение, однако специалист не сможет аргументированно ему ответить, так как это будет считаться разглашением врачебной тайны. Поэтому медики вынуждены защищать свое доброе имя в судах. Как считает замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, необходимо разрешить исключать сведения о здоровье пациента из врачебной тайны, если он сам разгласил их.

Тогда движение будет двусторонним. <...> Врач получит право на защиту. Он сможет не только аргументированно ответить самому пациенту, но и выступить в СМИ, которые очень часто пишут о врачах с обвинительным уклоном, — отметил Куринный.

По словам члена Общественной палаты РФ Муслима Муслимова, объемы некорректной публичной информации о работе врачей достигли критических масштабов. По его мнению, изменить ситуацию могли бы поправки в закон о СМИ, ограничивающие использование в отношении медиков определенной лексики. А заслуженный врач РФ экс-сенатор Владимир Круглый добавил в беседе с изданием, что заявлять о виновности или даже причастности врача к смерти пациента до решения суда нужно запретить.

Ранее в подмосковной Балашихе родные пациента, который скончался от сердечной недостаточности после операции на язве желудка, напали на врачей. Мужчине стало плохо после хирургического вмешательства, его доставили в реанимацию, где он умер.