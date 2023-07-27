В Госдуме решили взяться за разведение домашних животных «Известия»: в Госдуме предложили регулировать деятельность заводчиков животных

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды подготовил поправки в закон об ответственном обращении с животными, сообщают «Известия». Эти поправки должны обязать заводчиков регистрировать свою деятельность, вакцинировать продаваемых животных и платить налоги со своей деятельности. По словам одного из разработчиков поправок, первого зампреда комитета ГД по экологии Владимира Бурматова, законопроект позволит решить проблему «черных заводчиков».

Тех, кто занимается коммерческим разведением животных в неподобающих для этого условиях и не давая никаких гарантий по здоровью и породным данным питомцев. <...> Эти заводчики не состоят, как правило, ни в каких кинологических клубах и ассоциациях, потому что ни одно подобное объединение не даст разрешение на такое разведение. Мало того, зачастую купленные животные потом оказываются вообще беспородными или с нарушением породных данных, — сказал Бурматов.

Предварительно инициативу поддержало Минприроды, в настоящее время поправки направлены для получения официального отзыва в кабинет министров.

Ранее Владимир Бурматов заявил, что в России необходимо ввести ответственность за пропаганду жестокого обращения с животными. Парламентарий уже подготовил соответствующие поправки в административный кодекс. Депутат отметил, что это решение позволит бороться в том числе с «полоумными» треш-стримерами, которые готовы проявлять жестокость к животным ради лайков и просмотров.