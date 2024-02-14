В Госдуме решили уточнить правила оформления самозапрета на кредиты Депутат Аксаков: для оформления самозапрета на кредит потребуется ИНН

Фото: Артем Соболев/NEWS.RU

Оформить самозапрет на взятие кредитов россияне смогут в МФЦ или через сайт «Госуслуги», указав при этом паспортные данные и ИНН, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» руководитель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, такая мера защиты граждан от мошенников содержится в поправках к законам «О кредитных историях» и «О потребительском кредите», предложенных к рассмотрению палатой.

Законопроект устанавливает возможность самозапрета на проведение определенных банковских операций по своему счету, в том числе на оформление кредитов, — пояснил депутат.

Он добавил, что при наличии такого запрета банк не сможет выдавать кредиты на имя данного клиента. Если все же деньги выдали, то за последствия будет отвечать финансовая организация, а не клиент. Для оформления самозапрета необходимо будет подать заявление через МФЦ или «Госуслуги», предоставив ряд необходимых сведений. По словам Аксакова, нужно будет указать паспортные данные и ИНН. Отозвать самозапрет также можно будет в любой момент через «Госуслуги» или МФЦ. Однако в этом случае кредит получится оформить только через три дня после отзыва.

Ранее стали известны результаты социсследования, согласно которым большинство россиян поддерживают законопроект о самозапрете выдачи кредитов. В поддержку такого ограничения выступили 74% опрошенных жителей страны, среди них больше всего тех, кто зарабатывает не менее 100 тысяч рублей в месяц.