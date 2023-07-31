В Госдуме решили упростить получение субсидий на оплату ЖКУ Депутат Разворотнева: получить субсидию на оплату ЖКУ можно будет по одному документу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Задолженность россиян за ЖКУ, которая по итогам первого квартала 2023 года достигла почти 900 млрд рублей, сформировалась во многом из-за того, что работа с гражданами, имеющими право на субсидии при оплате коммунальных услуг, ведется в недостаточном объеме, рассказала в беседе с «Радио 1» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, зампред комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Светлана Разворотнева. По ее словам, сейчас депутаты работают над упрощением процедуры получения субсидий.

Субсидия платится в тот момент, когда доля расходов превышает порог доходов семьи. В каждом регионе он разный, в Москве — это 10%, в большинстве регионов — 22%. К сожалению, не все граждане, которые могут претендовать по уровню доходов на субсидию, ее получают. Многие не знают о том, что они имеют право на такую поддержку. Да и чтобы получить ее, нужно собрать кучу документов, — пояснила Разворотнева.

Она рассказала, что в результате работы по упрощению процедуры получения субсидий помощь можно будет оформить всего лишь по одному документу, не выходя из дома. По ее словам, для этого уже все готово, за исключением системы ГИС ЖКХ, в которой отражается начисление.

Можно будет через Госуслуги, через ГИС ЖКХ подать это заявление, а все остальное за тебя соберут. Также сейчас готовлю законопроект о том, чтобы в каждой платежке указывалась информация о праве человека на субсидию, — заключила депутат.

Ранее в Росстате сообщили, что долги россиян за жилищно-коммунальные услуги достигли почти 900 млрд рублей. Отмечается, что по итогам первого квартала текущего года сумма долга составила 876,4 млрд рублей. За год цифра увеличилась на 72 млрд.