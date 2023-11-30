В Госдуме решат вопрос с привязавшим собаку к машине живодером Бурматов: привязавшему собаку к автомобилю грозит до трех лет лишения свободы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инцидент с живодером, ездившим на автомобиле с привязанной собакой, не останется без реакции комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, заявил NEWS.ru депутат Владимир Бурматов. Он заверил, что мужчина будет наказан.

Я уверен, мы в ближайшее время получим обращение по этому поводу. Мы, безусловно, отреагируем, у нас налажены отношения с МВД и прокуратурой. Установить владельца автомобиля и зафиксировать факт совершения преступления не составит никакого труда, — сказал парламентарий.

Он пояснил, что произошедшее подпадает под действие ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), которая предусматривает наказание до трех лет лишения свободы. По мнению Бурматова, сложностей с расследованием и привлечением живодера к ответственности возникнуть не должно.

Инцидент произошел в деревне Петрово Смоленской области. В Сети появились кадры автомобиля, который ездил с привязанной к заднему бамперу собакой. Животное погибло от полученных травм, местные жители нашли его труп в кювете.

Ранее похожий случай произошел в Забайкалье. Там пожилые живодеры отделались штрафом в 55 тысяч рублей за то, что привязали собаку к бамперу автомобиля и катались с ней по дороге. Животное выжило, ему нашли другого хозяина.