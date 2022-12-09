Батальоны территориальной обороны (самообороны), создаваемые в Белгородской области на границе с Украиной, имеют статус добровольных формирований граждан, также они близки к народным дружинам, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью РБК. По его словам, они пока не входят в состав Вооруженных сил и не могут быть вооружены или обеспечены по этой линии.