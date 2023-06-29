В Госдуме разъяснили последствия организации незаконного хостела на даче Депутат Чаплин: незаконный хостел на даче могут снести, владельца ждут штрафы

Фото: Shutterstock

Несмотря на то, что закон, запрещающий заниматься гостиничным бизнесом в жилых помещениях, вступил силу в России еще 1 октября 2019 года, многие предприимчивые граждане по-прежнему пытаются обустроить хостелы, в том числе в частных домах или на дачах, рассказал в беседе с «360» депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он напомнил, что в ряде случаев хостел можно считать легальным, но в остальных нарушителям грозят серьезные штрафы и даже снос объекта.

В квартире или в частном доме нельзя устроить хостел. Дома в деревне для ИЖС, ЛПХ или в СНТ также попадают под эту категорию. За использование объекта не по назначению владельцу недвижимости может грозить большой штраф и предписание о закрытии своего бизнеса, — пояснил депутат.

По его словам, только в феврале этого года при проверке 400 земельных участков в Московской области были выявлены 255 объектов, которые занимались незаконной гостиничной деятельностью. Всего же за последние два года в Подмосковье по решению суда снесли 19 незаконных объектов. При этом нецелевое использование земельного участка обернется владельцу штрафом: физическим лицам — в размере от 0,5% до 1% кадастровой стоимости, должностным — в размере 1-1,5%, а юридическим лицам — 1,5-2%.

При этом, как отметил законодатель, сдавать недвижимость по договору найма можно, однако лишь в случае, если при этом не нарушаются права соседей. Чтобы хостел признали легальным, помещение должно иметь статус нежилого, иметь отдельный вход, звукоизоляцию и средства противопожарной безопасности. Кроме того, необходимо соблюдение санитарных условий.

Чтобы понять, законно ли обустройство гостиницы на дачном участке, необходимо узнать вид разрешенного использования земельного участка, информация об этом есть в публичной кадастровой карте, отмечает издание.

Ранее Никита Чаплин рассказал, существуют по меньшей мере пять нарушений, за которые россиян могут оштрафовать прямо в собственных квартирах. В числе нарушений — шум, грязь и курение на балконе.