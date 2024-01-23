В Госдуме разъяснили, как будет действовать реестр многодетных семей Депутат Останина: реестр многодетных исключает разночтения в законах регионов

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Указ президента России о статусе многодетной семьи устанавливает единый по всей стране объем соцподдержки для таких семей, а создание их реестра позволит убрать разночтения в региональных законах в этой сфере, рассказала в беседе с «Парламентской газетой» глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Она назвала появление президентского указа долгожданным.

Перемены заключаются в том, что исчезнут разночтения в региональном законодательстве, в том числе в вопросе самого статуса и мерах поддержки. У нас сегодня субъекты имеют разные меры поддержки многодетных. <...> Где-то многодетной считается семья, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет, а где-то — до совершеннолетия младшего, — пояснила депутат.

При этом она отметила, что пока нет четкого ответа на вопрос, при достижении какого возраста детей меры поддержки прекращаются. По словам парламентария, в развитие этого указа необходимо инициировать законопроекты, которые конкретизируют и урегулируют подобные вопросы.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, закрепляющий единый статус многодетной семьи. Такие семьи смогут получать удостоверения единого образца, а информация о них будет храниться в специальной базе данных.