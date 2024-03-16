В Госдуме развеяли главный миф о «бедной и несчастной» Польше Вассерман назвал Польшу «саблезубым зверем» из-за агрессивной политики

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман назвал Польшу «саблезубым зверем» из-за агрессивной политики. В разговоре с корреспондентом NEWS.ru он отметил, что в XIX веке поляки часто поднимали восстания против Российской империи, не смотря на привилегированное положение.

Польша — саблезубый зверь. Большую часть своей истории она активно пыталась захватить сопредельные земли, за что, время от времени, от жителей этих земель, получала, хотя и незначительную часть того, что заслуживала. Когда Польша, по итогам Первой мировой войны, воссоединилась, она занялась агрессией против соседних государств: Литвы, России. Захватила Виленское воеводство — Вильнюс с окрестностями. Польша всегда была максимально агрессивна, — заявил Вассерман.

Он напомнил, что в конце XVIII века Польшу разделили сопредельные государства — Австрия и Пруссия. Россия тогда взяла себе только русские земли, в разное время оккупированные Варшавой, плюс взяла земли, входившие в Великое княжество литовское, где русских всегда было большинство.

Польша получила от России конституцию, хотя у самой империи ее не было, свою финансовую систему, законодательную систему. И чем Польша ответила? Самыми грязными, вульгарными мятежами. Россия вынуждена была ее наказать, но не так строго, как Варшава этого заслуживала, — сообщил Вассерман.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский ранее заявил, что западным странам необходимо осуществить «творчески продуманную и асимметричную» эскалацию против России в конфликте на Украине. Он также добавил, что присутствие военных НАТО на Украине «не является чем-то немыслимым».