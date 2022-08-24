В Госдуме разработают рекомендации по борьбе с бродячими животными

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

С марта 2023 года в каждом регионе должна появиться методичка о порядке предотвращения нападения бездомных собак на людей, за ее основу возьмут рекомендации, разработанные правительством. В Госдуме объяснили, что документ предписывает не выпускать бродячих собак в определенных местах после стерилизации и вакцинации, а также подчеркивает недопустимость жестокого обращения с ними, однако в методичке недостаточно четкие правила относительно мониторинга численности таких животных, пишет «Парламентская газета».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов отметил, что «находятся вредители», которые выпускают бездомных собак у школ, детских домов и медицинских учреждений, а теперь это будет запрещено в проекте указаний. Он подчеркнул, что региональные акты не должны включать «кровавые меры» по истреблению бродячих животных.

Бурматов также назвал универсальный рецепт сокращения популяции безнадзорных животных в регионах.

Первое: тех, кто уже бегает по улицам, помещать в приюты. Второе: не допускать появления новых безнадзорных животных, — подытожил парламентарий.

Из ранее опубликованных данных опроса ВЦИОМа стало известно, что большинство россиян (95%) считают, что хозяев, которые выбрасывают своих питомцев на улицу, необходимо наказывать. При этом каждый второй опрошенный предлагает ввести штрафы для компенсации затрат на отлов и содержание животного, а 15% россиян выступили за уголовную ответственность.