В Госдуме разрабатывают закон о принудительном лицензировании фильмов Депутат Горелкин: в Госдуме разрабатывают закон о принудительном лицензировании фильмов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин сообщил в своем Telegram-канале, что депутаты разрабатывают законопроект о принудительном лицензировании западных фильмов. Этот механизм распространят только на кинопрокат и учтут все возможные риски.

Думаю, в этом году пора ставить точку в спорах о механизме принудительного лицензирования западных фильмов. По моим данным, обсуждается законопроект, который позволит кинотеатрам легально демонстрировать новинки зарубежного кино — и не заниматься полулегальной практикой «предсеансного обслуживания». Которая, по косвенным признакам, пользуется у зрителей популярностью,— написал Горелкин.

Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров, ассоциация «Интернет-видео» и Российский книжный союз отправили в Госдуму отзывы на законопроект о принудительном лицензировании контента из недружественных стран. Владельцы кинотеатров и издатели положительно относятся к этой идее, тогда как в онлайн-сервисах указывают, что законопроект противоречит нормам Гражданского кодекса РФ, является нарушением международных соглашений и не учитывает сложности бизнеса в сфере кино и телевидения.