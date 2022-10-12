В Госдуме разнесли инициативу об ответственности за травлю в школе Депутат Госдумы Берулава высказался против введения ответственности за травлю в школе

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Российские законодатели собираются внести на рассмотрение Госдумы законопроект об ответственности образовательных учреждений за непринятие мер по борьбе с травлей учащихся и сотрудников. Первый зампредседателя думского комитета просвещения Михаил Берулава в беседе с NEWS.ru высказался против данной инициативы. По его мнению, на сегодняшний момент от нее больше вреда, чем пользы.

Хоть мы пока и не принимали данный законопроект, я подобный подход к этому вопросу абсолютно не одобряю. Педагог должен сам «убирать» все конфликтные ситуации, тем более что на педагогов и так уже есть достаточное количество рычагов влияния и добавлять к этому дополнительные меры ответственности не самая лучшая идея, — сказал парламентарий.

Он также добавил, что не совсем понятно, каким образом выявлять факты травли и какими критериями при этом руководствоваться.

Ранее детский психолог Наумова раскритиковала идею о памятках по защите от травли в школьных туалетах. По ее мнению, важно вешать эти инструкции на стенды рядом с охраной, чтобы ребёнок мог спокойно их изучать, зная точно, что из «угла никто не выскочит». Она также отметила, что с травлей нужно работать систематично, создать в школах безопасную среду, чтобы каждый ребенок чувствовал себя спокойно.