В Госдуме разглядели руку Вашингтона в принятии антироссийской резолюции Депутат Госдумы Журова заявила, что США подбили Польшу на признание властей РФ «террористическим режимом»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

США подбили Польшу на признание властей РФ «террористическим режимом», таким мнением с NEWS.ru поделилась депутат Госдумы Светлана Журова. Парламентарий уверена, что таким образом Вашингтон хочет уничтожить всех основных игроков на рынке энергоресурсов.

США разыгрывают кейс, как уничтожить всех основных игроков на рынке, а самим при этом на рынке остаться. То есть американцы элементарно хотят в очередной раз получить максимальные экономические преференции, не считаясь ни с кем, вот и подбивают разные страны принимать губительные для них же самих инициативы, например, признание властей РФ «террористическим режимом», — заявила Журова.

По ее словам, сами США такого никогда не сделают, слишком уж выгоден им российские алюминий и уран. Журова назвала это «игрой краплеными картами».

Ранее сообщалось, что польский сенат принял резолюцию, в которой власти России названы «террористическим режимом». Данные обнародованы на портале верхней палаты парламента страны. В голосовании участвовали 85 сенаторов. Каждый из них выступил с осуждением действий РФ на территории Украины, которое отражено в документе.