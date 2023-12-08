В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете треш-стримов Хинштейн: в Госдуму внесли законопроект о запрете треш-стримов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Хинштейн

В Госдуму внесли законопроект о запрете распространять в Сети фото и видео с изображением жестокости, в том числе треш-стримы, сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. По его словам, соцсети обяжут выявлять такие материалы.

Внесли в Госдуму законопроект о запрете треш-стримов. Он запрещает распространение фото- и видеоматериалов с изображением жестокости, в том числе так называемые треш-стримы, — написал Хинштейн.

Он отметил, что треш-стримерам грозит штраф до 700 тысяч рублей или конфискация имущества. Кроме того, суд сможет накладывать запрет на ведение ими деятельности в Сети, также сам факт ведения треш-стрима будет квалифицирующим признаком по десяти статьям Уголовного кодекса.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что организаторам треш-стримов за совершение преступлений в прямом эфире ужесточат уголовное наказание. Он пояснил, что, например, за убийство будет грозить срок лишения свободы от восьми до 20 лет вместо срока от 6 до 15 лет. По его словам, трансляция преступления в Сети будет считаться отягчающим обстоятельством.