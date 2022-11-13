В Госдуме рассмотрят поправку об уведомлении о зарубежном гражданстве В ГД поступила президентская поправка об уведомлении о получении иностранного гражданства

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Депутаты Госдумы рассмотрят президентскую поправку к законопроекту о гражданстве, который был принят парламентариями в первом чтении. Она предполагает, что россияне, получившие гражданство другой страны или вид на жительство за рубежом, обязаны подать уведомление об этом не позднее 60 календарных дней со дня въезда в РФ, передает РИА Новости.

Гражданин РФ, приобретший гражданство (подданство) иностранного государства, вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства, обязан подать уведомление не позднее 60 календарных дней со дня въезда в РФ, — подчеркивается в документе.

Проект закона также предусматривает сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при их приеме в российское гражданство. Кроме того, законопроектом предлагается расширить полномочия президента по определению категорий лиц, имеющих право на упрощенное приобретение гражданства РФ.

Ранее стало известно, что президентская поправка к закону о гражданстве предполагает лишение приобретенного гражданства лиц, совершающих действия, которые создают угрозу безопасности РФ. Решение о лишении гражданства может быть принято независимо от времени совершения угрожающих действий. Сам факт произошедшего будет устанавливать ФСБ.