В Госдуме рассмотрят поправки в закон о ликвидации контрафактного алкоголя

Фото: shutterstock

В Госдуме рассмотрят поправки в законопроект о ликвидации контрафактного алкоголя на складах Росалкорегулирования, рассказал соавтор инициативы, первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин. В беседе с «Парламентской газетой» он отметил, что продукция хранится на складах годами и создает опасность возгорания, а также дополнительные траты государственного бюджета.

Рябухин уточнил, что хранение конфискованного алкоголя затягивается до 10 лет, то есть до истечения срока привлечения к ответственности, но на практике такое хранение создает опасность возгорания на складах. Кроме того, поделился Рябухин, за семь лет на хранении конфискатов бюджет России потерял около пяти млрд рублей.

Председатель Совета Федерации по бюджету Анатолий Артамонов поддержал данную инициативу. Он отметил, что продукция, которая хранится на складах занимает дополнительное место и портит помещение из-за разрушения тары, в которой хранится конфискованный алкоголь.

Например, если не установлены виновные лица или они скрылись. Все необходимые процессуальные действия с изъятой продукцией уже произведены, протоколы составлены. За это время происходит разрушение тары, прежде всего жестяной и пластиковой, продукция разливается по складам, портит помещение склада и другой товар, — рассказал Артамонов.

Ранее в Госдуме предложили запретить продажу пива без лицензии. Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что законопроект предусматривает включение продавцов пива в Единую госсистему по контролю за производством и оборотом алкоголя.