В Госдуме рассмотрят денонсацию договора с Норвегией по Баренцеву морю Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил рассмотреть денонсацию договора РФ с Норвегией по Баренцеву морю

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету палаты по международным делам изучить вопрос денонсации, или приостановления договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море, передает РИА Новости. Этот договор был ратифицирован еще в 2010 году, однако на фоне современной ситуации, считает Володин, может быть приостановлен.

У нас глава международного комитета Леонид Эдуардович Слуцкий присутствует. Давайте попросим Леонида Эдуардовича разобраться в этом вопросе и затем проинформировать депутатов, — сказал Володин.

Как отметил на заседании депутат от КПРФ Михаил Матвеев, согласно этому договору Россия в 2010 году просто «уступила» Норвегии 175 тысяч квадратных километров Баренцева моря. На тот момент в Москве посчитали, что такие уступки помогут развивать взаимодействие стран в арктическом регионе. Однако сейчас ситуация меняется, уверены в Госдуме. Например, Норвегия стала препятствовать переправке продовольственных грузов в российские поселения на Шпицбергене, и такие действия не могут оставаться без внимания.

Ранее президент Польши Анджей Дуда выразил мнение, что после вступления в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии Балтийское море станет внутренним морем НАТО. По его словам, граница России с Блоком вытянется на множество километров, и такие действия едва ли понравятся Москве. В свою очередь, в МИД РФ предупредили, что Россия не станет просто так отдавать пространства Балтийского, Баренцева и некоторых других морей, странам НАТО не следует «даже мечтать» о таком шаге Москвы.