В Госдуме рассказали, за что могут удалить из эфира песни и фильмы Депутат Драпеко: нужно убрать из эфиров песни с призывами к наркотикам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Драпеко

Искусство отражает все аспекты жизни, в том числе и курение, и наркотики, однако, если в песнях или фильмах содержатся призывы к такому нездоровому образу жизни, их нужно запретить, считает первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Как отметила она в беседе с НСН, существует список критериев, при которых в произведениях допускается упоминание наркотиков.

Здесь вопрос в том, как режиссура и редактура трактует эти явления. Если как негативное явление, то это не способствует распространению, если как позитивное, то способствует. Если про песни говорим, то я думаю, что тут нечего упоминать. Если в композиции звучат очевидные призывы, то такую музыку в принципе не надо распространять, стоит ее убрать из эфиров, — объяснила депутат.

Драпеко уточнила, что профильный комитет Госдумы по охране здоровья составил перечень критериев, при которых возможно упоминание наркотиков в кино, музыке, сериалах, литературе и других видах искусства. Распространение таких произведений разрешается только при указании информации о вреде для здоровья и об ответственности за незаконный оборот.

Ранее специалисты Московского центра наркологии обнаружили в песнях музыканта и продюсера Алексея Вишни пропаганду и рекламу наркотических средств и психотропных веществ. Вишня пояснил, что песни были написаны 30–40 лет назад, умысла на пропаганду у него не было, а «Нам хана» и вовсе говорит об ответственности.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.